Proef tegen trillingen goederentreinen in Zevenaar faalt: ‘kussentjes’ hebben weinig effect

In Zevenaar wordt al langere tijd geklaagd over hinder door de trillingen van het spoor. Die zouden vooral veroorzaakt worden door goederentreinen die over de Betuweroute denderen. In Nederland gelden er geen wettelijke normen voor trillingen door treinverkeer, maar dat neemt niet weg dat omwonenden er wel degelijk flink last van kunnen hebben. ProRail doet in diverse plaatsen onderzoek naar oplossingen.

Rubberen kussentjes

In Zevenaar en het Brabantse Oisterwijk werden er Under Sleeper Pads (USP), rubberen ‘kussentjes’ onder de betonnen dwarsliggers, geplaatst in een proefvak. Dat werd vorig jaar aangelegd. Door deze rubberen platen worden de trillingen naar de omgeving gedempt.

Uit de metingen blijkt dat de kussentjes vooral effect hebben op trillingen die zich dichtbij het spoor voordoen. Mensen die heel dicht bij het spoor wonen, kunnen er dus voordeel van hebben. Maar voor wie verder dan 40 meter woont, is het effect verwaarloosbaar. Voor mensen in Babberich, die op 300 meter afstand van de Betuweroute wonen en eerder in deze krant klaagden over trillingen, is het dus geen oplossing.

Andere overwegen

Elders in het land, in Dorst, is er gekeken of een ander type overweg, de hinder zou kunnen beperken. En daaruit bleek dat er wel effect was. Dit nieuwe type overweg wordt daarom in Brabant binnenkort vaker gebruikt, en ook op wat de rijksoverheid de Bentheimroute noemt: twee spoorlijnen door Oost-Nederland naar Bad Bentheim. Eentje ervan gaat vanaf de Betuweroute door onder andere Arnhem, Velp en Zutphen naar Twente en daarna de grensovergang bij Bad Bentheim. Omdat de Duitsers tot 2026 nog bezig zijn het vervolg op de Betuweroute te bouwen, is dat tracé geregeld dicht voor treinverkeer. Dat rijdt dan om via onder meer Arnhem. Dat zal zorgen voor meer overlast voor bewoners.