Projectontwikkelaar deelt plannen voor apartementen in Giesbeekse kerk: ‘Eind 2024 hopen we klaar te zijn’

Man (59) gewond bij steekpar­tij in Doetin­chems café: vrouw (52) opgepakt

Een 59-jarige man is gewond geraakt bij een steekpartij in Cafe Centraal aan de Dr. Huber Noodtstraat in Doetinchem. Het incident in de horecagelegenheid net buiten het stadscentrum gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag.