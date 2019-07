ProRail houdt rekening met nog meer bommen tijdens megaklus in de Liemers

De vondst bij voorbereidende werkzaamheden van vijf explosieven bij Zevenaar en de kans dat er nog meer wordt aangetroffen noopt ProRail de planning wat ruimer te nemen: de zestiendaagse wordt een achttiendaagse. In die tijd worden passagiers met bussen vervoerd.



In de bocht tussen Babberich en Zevenaar zijn nog een paar verdachte locaties waar mogelijk projectielen uit de Tweede Wereldoorlog kunnen liggen. ,,Mocht je die vinden, dan is de twee dagen marge die we nu genomen hebben hard nodig”, zegt ProRail bouwmanager Marco Verkuil.



,,Historisch onderzoek heeft uitgewezen dat we er eigenlijk van gevrijwaard zouden moeten zijn.”