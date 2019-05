Protestborden op wandelroute: ‘Zonnepark Ooy mooi niet’

Parkeren tussen de puinhopen in Zevenaar: sloopwerk­zaam­he­den achter hekwerk

22 mei ZEVENAAR - Om de parkeerdruk in het centrum van Zevenaar te verminderen, is er een tijdelijk parkeerterrein ingericht bij het spoor. Dat is met de auto alleen bereikbaar vanaf de Babberichseweg. Parkeren is er nu nog gratis. Automobilisten moeten wel de puinhopen op het terrein van de voormalige sigarettenfabriek voor lief nemen.