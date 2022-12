Raadslid in beroep tegen sloop van zijn sauna en schuur op gemeentegrond: ‘Ze wisten er allemaal van’

Arnhemmers vervolgd na vondst drugslab­spul­len in bedrijfs­pand

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie vervolgt twee mannen uit Arnhem (33 en 55) na de vondst van spullen voor een drugslaboratorium in een bedrijfspand in Zevenaar. De verdenking luidt dat ze amfetamine in hun bezit hadden en zich met productie ervan bezighielden, tussen augustus 2019 en mei 2020

17 november