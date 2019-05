Ramkraak op ICI Paris XL in Zevenaar: dieven nemen grote hoeveelheid parfum mee

Voormalig raadslid GroenLinks Rietje Dellepoort overleden: ‘Bevlogen, vriende­lijk en idealis­tisch’

1 mei ZEVENAAR - In Rozendaal is afgelopen donderdag Rietje Dellepoort overleden. Dellepoort (66) was negen jaar gemeenteraadslid voor GroenLinks in Zevenaar. Sinds de fusie met Rijnwaarden was zij lid van de commissie samenleving.