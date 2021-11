Rechter is onverbiddelijk: huilende drugssmokkelaar lijkt kleine pion, maar draait wél de cel in

De rechtbank in gelooft hem niet, en veroordeelt de drugssmokkelaar tot een celstraf van 2,5 jaar. De bijna vier maand dat de man in voorarrest zit wordt van de straf afgetrokken. Het vonnis is gelijk aan de strafeis van de officier van justitie.



,,De verspreiding van en handel in verdovende middelen gaat gepaard met vele andere vormen van criminaliteit”, zo motiveren de rechters hun straf. De gevonden partij heeft een straatwaarde van zo'n 87.000 euro.



Vriendin ziet hij voorlopig niet

De man had na een lange aparte rondreis door Europa zijn auto in München gewisseld. Het was de auto van de moeder van een Kroatische baas waar hij eerder voor werkte. Zijn bijrijder bleef ineens achter, maar installeerde nog wel een chatapp op zijn telefoon.



De man heeft een blanco strafblad. Hij lijkt een kleine pion van een drugsbende. Geschrokken van de strafeis barstte hij op de zitting in tranen uit. Hij wil graag naar zijn vriendin, die in Italië verblijft. Dat zal voorlopig niet gebeuren.