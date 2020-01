Rechtszaak dreigt in slepend conflict zwembad Lobith: nog één keer aan tafel

Lan­ge-afstands­zwem­mer Wessel (17) zwom van Ulft naar Doesburg en haalde dat dankzij een pannenkoek

3 januari ZEVENAAR - Wessel Haverkamp uit Zevenaar is nu pas echt goed hersteld van zijn monsterzwemtocht van 25 kilometer in de Oude IJssel in september. In 2020 even geen gekkigheid, zo zegt de 17-jarige, maar hij is toch heel blij dat hij van Ulft naar Doesburg is gezwommen. ,,Ik wilde opgeven, maar een pannenkoek van ma gaf mij extra energie.”