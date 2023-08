Blauwalg in De Breuly in Zevenaar en in zwemwater naast populaire camping Scholten­hof bij Etten

Balen. Wordt het weer eindelijk beter, zit er blauwalg in het water. De provincie Gelderland waarschuwt mensen nu niet te zwemmen in recreatieplas De Breuly in Zevenaar en bij Camping Scholtenhof in Etten.