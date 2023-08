Projectont­wik­ke­laar deelt plannen voor apartemen­ten in Giesbeekse kerk: ‘Eind 2024 hopen we klaar te zijn’

Betaalbaar,passend in het dorp én bestemd voor doelgroepen die dringend in woningnood zitten. Dat is het plan van projectontwikkelaar MoVe Development voor de appartementen in de Giesbeekse kerk.