Resto Aalbers in Babberich na meer dan 50 jaar dicht

met video & kaart Twee gevluchte verdachten fataal ongeval weer vrij, in Duitsland opgepakte Pool vermoede­lijk chauffeur BMW

Een 24-jarige man uit Doetinchem en een 28-jarige Litouwer, die betrokken waren bij het fatale ongeval met een motor afgelopen zondag nabij Lengel, zijn vrijgelaten. De 24-jarige man die dagen voortvluchtig bleef en dinsdag is opgepakt in Kleef, is de hoofdverdachte en vermoedelijke bestuurder van de BMW waarmee het ongeval werd veroorzaakt.