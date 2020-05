Rhederlaag stroomt rap vol: ‘Eerste topdag van 2020’

LATHUM/ RHEDEN - Spetterende kinderen, tientalen bootjes op het water en honderden fietsers die even op het gras gaan zitten met een ijsje. ‘Dit is de eerste topdag van 2020’, aldus Leisurelands.

Op en rond het recreatiegebied is een handvol mensen aanwezig van Leisurelands, de organisatie die Rhederlaag beheert en exploiteert.

De beheerders houden in de gaten of het niet te druk wordt, want dan wordt de slagboom naar de parkeerplaatsen gesloten. Rond 13.00 uur is dat nog niet nodig, zo meldt een woordvoerster. ,,We hebben dat bij Strand Nulde en het naaktstrand van Bussloo wel moeten doen. Op Rhederlaag gaat het nog goed en is het gezellig”, vertelt ze.

Drukte bij het veer

Druk is het ook bij het veer tussen Rheden en Lathum en bij IJs & Zo in Lathum. Pontbaas Richard van Oijen werkt zich in het zweet om iedereen over te zetten maar doet dat met een glimlach van oor tot oor.

Honderden dagjesmensen genieten in het gras van een ijsje. Leisurelands houdt nauw contact met diverse ondernemers en de politie. ,,Fijn dat de ondernemers nu een goede dag hebben. Als alles volgens de regels van het RIVM gaat, vinden wij het prima. Houd anderhalve meter afstand en geniet van het mooie weer”, aldus de woordvoerster van Leisurelands.

Volledig scherm Drukte bij IJs & Zo in Lathum. © Pim Roelofs/DG

Populaire plek voor fietsers

Fietsen is populair in de Liemers, maar het is de vraag of er deze Hemelvaartsdag veel gedauwtrapt is. Jan Kelderman van de Fietsersbond regio Arnhem kent de verhalen van vroeger maar hij hoort er nog maar weinig over. ,,Dauwtrappen is vroeg opstaan en van de natuur genieten. Ik heb het idee dat mensen nu vooral fietsen om te bewegen en gezond te blijven.”

Op sommige tweerichtingsfietspaden, zeker de smalle, is het lastig minimaal anderhalve meter afstand te bewaren, zo blijkt ook deze donderdag. Een punt van zorg, vindt Kelderman: ,,Het fietspad iets verbreden zou fijn zijn. Dat is veiliger en de kans op een coronabesmetting neemt af.”