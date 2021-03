Riet (83) krijgt geld voor hulp na knieoperatie terug: ‘Dit voelt toch als overwinning’

Door lange wachttijden bij het Wmo-loket, onder meer bedoeld voor aanvragen voor huishoudelijke hulp, kreeg de 83-jarige Zevenaarse in december niet de hulp waar zij na haar operatie recht op had.

,,Onacceptabel’’, zei Van Wilgenburg daarover in deze krant. Zij woont zelfstandig en doet in principe alles zelf. Toen dat vanwege haar knieoperatie even niet lukte, probeerde ze via de gemeente huishoudelijke hulp te regelen. Inwoners hebben daar via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) recht op.