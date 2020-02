Rijn IJssel leidt personeel voor Fashion Outlet Zevenaar op: medewerkers voor 85 winkels nodig

Duitse burgemees­ter bij dodenher­den­king Zevenaar: ‘Aanvanke­lijk bedenkin­gen’

7:27 ZEVENAAR - Peter Hinze, burgemeester van Emmerik, woont de Dodenherdenking bij in het centrum van Zevenaar. Het is voor het eerst dat een Duitse ambtsdrager in Zevenaar aanwezig is bij de herdenking op 4 mei.