Rode wangen en stralende gezichten: kinderen in de Liemers vermaken zich kostelijk

Jong geleerd, is oud gedaan. Als kind in de Liemers is de kans groot dat je al op jonge leeftijd wordt besmet met het carnavalsvirus. Dat was bij de kindercarnaval van carnavalsvereniging Het Olde Tollus in Lobith goed te merken, gezien het grote animo.