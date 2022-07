Ronald Haverkamp wil Ataro laten uitgroeien tot dé beheerder van gemeentelijke panden in de hele Liemers

met video Huurders in de stress om gedwongen vertrek: ‘Juvenaat is spotgoed­koop, nu zitten we ineens verlegen om huisves­ting’

ZEVENAAR - De huurders van de werkruimtes in het Juvenaat in Zevenaar zitten met hun handen in het haar. Zij kregen onlangs te horen dat ze binnen een half jaar moeten opkrassen, omdat in het iconische pand aan de Babberichseweg 155 zorgwoningen komen.

25 juni