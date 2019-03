Rondom steenfabriek Koppenwaard is de natuur nu de baas

Wie vanaf de Bandijk aan de noordzijde van Lathum de Koppenwaard inrijdt, komt na zo’n honderd meter voor een hoog dicht hek te staan.



Hierachter ligt het terrein van de voormalige steenfabriek De Koppenwaard. Het gebied is eigendom van Natuurmonumenten. Voor een rondleiding doet coördinator natuurbeheer Maurice Kruk het hek vandaag graag even open.



De ontwikkeling van de voormalige steenfabrieken in dit gebied – iets verderop staan er nog twee – heeft de volle aandacht van de planmakers van het Rivierklimaatpark. Aan tekentafels en in allerlei overleggen wordt momenteel druk gepraat over wat met dit cultuurhistorisch erfgoed te doen. Een nieuwe functie geven? Of laten zoals het is?