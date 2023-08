Rotary fietst estafette door de Liemers en doneert minimaal 1500 euro voor onderzoek naar kinderkanker

Oude molen in Lobith compleet in de steigers voor renovatie: ‘Pikkende vogels en stormen eisen hun tol’

De Tolhuys Coornmolen in Lobith wordt gerenoveerd en staat zodoende compleet in de steigers. En dat duurt nog wel even, zegt molenaar Rob Verhoeven. ,,We hebben even pech met het gekozen moment.”