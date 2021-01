Ruimte voor 10 extra medewerkers door verhuizing Fulfilment naar Zevenaar

Drugspand in Lobith gaat drie maanden op slot na vondst chemica­liën en apparatuur

12 december LOBITH - Een woning in Lobith gaat drie maanden op slot. Dat gebeurt op last van de burgemeester van Zevenaar. De politie vond spullen in het pand voor de productie van harddrugs. Het ging om ‘chemicaliën, stoffen en apparatuur’.