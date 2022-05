SC Rijnland verzuimt concurrent EDS beslissende tik uit te delen en verliest opnieuw

Lange tijd leek SC Rijnland onbedreigd op het kampioenschap af te stevenen in de vijfde klasse C, een ongeslagen titel behoorde zelfs tot de mogelijkheden. Maar een week na de eerste nederlaag, vorige week tegen NVC (2-3), werd gisteren in Ellecom ook de topper tegen SC EDS met 2-0 verloren.



,,Deze komt hard aan’’, zei trainer Freddy Dahm van Rijnland over het pijnlijke verlies bij de nummer twee, die de achterstand op de lijstaanvoerder uit Tolkamer daarmee verkleinde tot vijf punten. ,,Dat is nog steeds veel, maar we hadden natuurlijk een comfortabele voorsprong willen hebben. Dit gaat toch in de koppies zitten’’, vertelde Dahm.