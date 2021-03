Schipper verbrijzelde been van matroos en is nu spoorloos: OM wil zoektocht

video Jan Terlouw voi­ce-over van film over bijzonder Huis Sevenaer: ‘Alles met elkaar verbonden’

20 februari ZEVENAAR Jan Terlouw, onder meer schrijver, politicus en in het verleden Commissaris van de Koningin in Gelderland, is de voice-over van de nieuwe film over het monumentale landgoed Huis Sevenaer. De film ging zaterdag online in première. Die was vanwege corona eerder twee keer uitgesteld.