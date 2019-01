Schlagertrio uit Tolkamer wint award in Berlijn en deelt recordaantal handtekeningen uit

Meerdere inbraken camping De Mars: ‘Dit keer was het wel heftig’

15:11 LATHUM - Bij camping en jachthaven De Mars in Lathum hebben, verspreid over afgelopen anderhalve week, verschillende inbraken plaatsgevonden. Hierbij zijn twee buitenboordmotoren meegenomen en een heleboel huisraad. ,,Het is ongekend.’’ reageert eigenaar Henk Groenewoud.