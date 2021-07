‘Scholier in Zevenaar bedreigd en achternagezeten met groot kapmes’

Twee jongens op een scooter zouden het slachtoffer hebben opgewacht, bedreigd en achtervolgd met een kapmes van een halve meter lang. Het mes zou in de ophef op de grond zijn gevallen. Omstanders waarschuwden de politie en voorkwamen dat de jongens op de scooter het mes oppakten en meenamen.



Het slachtoffer zou de nabijgelegen weg op zijn gerend en in een willekeurige passerende auto zijn gesprongen en weggereden. Het is niet bekend of het slachtoffer gewond is geraakt. De verdachten vluchtten volgens de getuigen op een scooter richting Babberich.



De politie bevestigt onderzoek te doen naar het incident, maar zegt slachtoffer of verdachten nog niet te hebben gesproken. Pas daarna kan de politie meer duidelijkheid geven over de reden voor de bedreiging.