Schoorsteen van voormalig steenfabriek Spijk gered: ‘Dit past in het rijtje bij molencomplex Kinderdijk’

Interview Rob Voerman heeft overal succes, maar juist niet in zijn eigen Arnhem: ‘Misschien omdat ik geen vrouw ben?’

ARNHEM - Rob Voerman staat op de nominatie om ‘Kunstenaar van het jaar 2023’ te worden. We zochten hem op in zijn atelier waar hij zich voorbereidt op een expositie in Los Angeles. Het succes lacht hem toe. Hoewel… ‘Erg jammer dat het in mijn eigen stadje niet wil lukken.’

21 oktober