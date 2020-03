Schuldgevoel, schaamte en woede: rouwen na zelfdoding van geliefde is nóg eenzamer

Waarom hij eerst kilometers de andere kant op rijdt in plaats van richting huis en waarom hij juist op die dag, op die plek, naar het spoor loopt?



,,Waarom is daarom”, zegt zijn moeder Anja Keurhorst. Dit heeft ze geleerd: waarom-vragen moet je leren los te laten. Ze lossen de puzzel die je leven op z’n kop zet en voorgoed verandert niet op. Ze omschrijft het zo: ,,Alsof je voortaan door een vitrage naar de buitenwereld kijkt. Overal hangt die sluier overheen.”



Anja verloor haar zoon door suïcide. Door die gebeurtenis verloor ze ook haar oude ik, zegt ze. Die was minder paniekerig, minder piekerig, minder zorgelijk. Spanningen in de wereld? Ze ging ervan uit dat het goed kwam. Dat heeft ze niet meer. Een soort naïef vertrouwen is ze kwijt.