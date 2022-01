Seksualiteit, moeizame relaties, drankgebruik... Harrie geeft zich bloot in dagboek over zijn overleden Marijke

De laatste zin die Marijke Besselink op 27 oktober 2017 tegen haar naasten uitspreekt zegt veel over haar. ,,Jongens, we gaan er geen drama van maken.’’

Zijn geliefde

Ze ontmoeten elkaar in 1967 in jongerencafé Tivoli aan de Steenstraat in Arnhem, de stad waar ze beiden zijn opgegroeid. Marijke van der Wal is een prachtige beatgirl, niet te veroveren. ,,Ze komt naar me toe en hanteert de truc die alleen jongens toepassen. ‘Waar ken ik jou van’, vroeg ze. Marijke heeft mij versierd. Ik was de uitverkorene.”