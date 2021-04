Senior met AOW werkt vaker door uit noodzaak: ‘Ik heb de samenleving veel kosten bespaard’

Dit suggereert dat geld een steeds belangrijkere reden is om door te werken, zegt Raymond Montizaan van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Tussen 2003 en 2019 steeg het aantal laag opgeleide AOW’ers met betaald werk met ruim 238 procent. Voor de hoger opgeleiden was dit ‘maar’ 183 procent.



Montizaan: ,,Wij hebben naar data gekeken en TNO heeft AOW’ers gevraagd naar hun motivatie om door te werken. Daar kwam heel duidelijk een financiële noodzaak uit naar voren. Mensen gaven aan: ‘ik red het anders niet’.



Ze hebben bijvoorbeeld gaten in hun pensioen of een onvolledige AOW omdat ze in het buitenland hebben gewoond. Vergeet ook niet dat de kosten van levensonderhoud behoorlijk zijn gestegen. Mensen willen een mobieltje houden, de huren zijn hoger. Je moet soms extra werken om dezelfde levensstandaard te kunnen houden.”