Serviër met 11 kilo wiet in Duitse huurauto opgepakt door grenspolitie

Stijging van aantal WW-uitkerin­gen in de Liemers valt relatief laag uit; buurregi­o's scoren slechter

22 januari ZEVENAAR - Het aantal WW-uitkeringen in de Liemers is in een jaar tijd met 17,2 procent gestegen naar 1981 WW-uitkeringen eind december 2020. In december 2019 telde de regio nog 291 uitkeringen minder, namelijk 1690. Vergeleken met de landelijke en regionale cijfers doet de Liemers het overigens heel goed. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen met 27,8 procent, buurregio Achterhoek moest het doen met 20,3 procent.