Slachtoffer ‘borstengluurder’ Rijnstate is geschokt: ‘Mijn intieme foto’s zijn niet veilig in het ziekenhuis’

De man, tegen wie Rijnstate aangifte heeft gedaan, bekeek onder meer foto’s van borsten in de dossiers.



De vrouw is één van de 164 gedupeerden die dat medio juni te horen kreeg via een zakelijke brief. Voor een persoonlijk gesprek moest ze zelf een afspraak maken. Het slachtoffer is geschokt en heeft er geen enkel vertrouwen meer in dat haar gegevens veilig zijn bij het ziekenhuis.



,,Deze man heeft foto’s van mijn borsten bekeken en weet nu allerlei privégegevens over mij. Hij keek in mijn dossier terwijl dat niet mocht. Wie garandeert mij dat anderen binnen het ziekenhuis dat niet ook doen?”, zegt zij.



Wat haar betreft kan en mag het ziekenhuis er niet zo makkelijk van af komen. De vrouw, een veertiger uit de Liemers, overweegt een schadevergoeding te eisen.