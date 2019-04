Sluiting dreigt voor woning en hondenpension na vondst groot drugslab in Zevenaar

,,We zijn nog aan het onderzoeken of dit betekent dat andere gebouwen op het terrein, zoals het woonhuis, ook op slot gaan’’, zegt Van Riswijk. Hij realiseert zich dat hij dan de verhuurders treft.



De eigenaresse van het terrein, Jet Broer, zegt niets van de aanwezigheid van het drugslaboratorium te hebben gemerkt. Haar man had de schuur enkele maanden geleden verhuurd. Ter goeder trouw, stelt ze. De vrouw zegt erg geschrokken te zijn. ,,Helemaal toen politieagenten mij vertelden, dat er explosiegevaar was. Ik heb mijn dieren, mijn kindjes, nooit in gevaar willen brengen. Het is zo erg.’’