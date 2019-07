Sluiting kerkgebouwen voelt in Giesbeek als aanslag

VIDEOGIESBEEK - ,,Het voelt als de aanslag van Duitse soldaten op onze toren in 1945.” Verontwaardigd en boos, dat is zaterdagavond de emotie van de kerkgangers in Giesbeek. Om 19:50 uur is de eredienst in de St. Martinus Kerk ten einde. Een enkeling spoedt zich meteen huiswaarts door de miezerige regen, maar de meesten blijven koffiedrinken met elkaar.