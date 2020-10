Snelle doorsteek van Gelders Eiland naar A12: opnieuw onderzoek naar beste oplossing

Duitsland zet Gelderland op rood: mag ik de grens over om te tanken?

5 oktober Vrijwel heel Nederland – waaronder de provincie Gelderland – is door Duitsland aangemerkt als risicogebied vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Bewoners van de grensstreek in onder meer de Achterhoek en Liemers maken nog weleens een uitstapje over de grens om te tanken of boodschappen te doen. Maar kan dat eigenlijk nog?