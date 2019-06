Snollebollekes en Guus Meeuwis op Dreampop in Lathum

Matrixx organiseerde eerder Snollebollekes Live in Concert in het GelreDome in Arnhem en dat was zeer succesvol, want beide shows waren uitverkocht. Dat waren echter feesten voor 18+, terwijl er ook veel jongere fans van de feestband zijn, aldus Matrixx. Die komt nu met het boeken van Snollebollkes voor Dreampop, een festival voor alle leeftijden, die fans tegemoet.