Speedboten scheuren op de plas bij Tolkamer: ‘In het weekend is het levensgevaarlijk’

Alcoholcontroles

Om de veiligheid van recreanten op en langs het water te waarborgen, zijn de politie, Rijkswaterstaat en de waterschappen deze dagen zichtbaar aanwezig rond rivieren en plassen in de regio. Agenten voeren alcoholcontroles uit, boa’s in patrouilleboten kijken of snelheidsduivels met speedboten en jetski’s zich aan de regels houden. Voor de kust van het Zeeuwse ging het dinsdag nog faliekant mis. Een 15-jarig meisje uit het Limburgse dorp Neer kwam om het leven bij een botsing tussen speedboot en een rubberboot.

Zesduizend euro schade

De 69-jarige Hermann Wenning uit het Duitse Bocholt komt al zeker twee decennia naar recreatieplas De Bijland om even lekker te ontspannen. In al die jaren hebben hij en zijn vrouw Elisabeth (62) daar nog nooit een ongeluk zien gebeuren. Tenminste, tot vorig jaar zomer. Een parasailer, die met een touw vastgeknoopt zat aan een speedboot, probeerde na een korte aanloop vanaf de kant de lucht in te gaan. De wind kreeg alleen vat op zijn parachute en blies hem met hoge snelheid hard tegen de camper van Wenning en een zwart bestelbusje aan. Bij het ongeval vielen meerdere gewonden. Een kapot zonnescherm, luiken die in puin lagen; Wenning zelf had voor ruim zesduizend euro schade.

Bang voor meer ernstige incidenten bij De Bijland is hij alleen niet. De speedboten op de recreatieplas halen soms hoge snelheden, maar zorgen nooit voor echt gevaar, zegt Wenning. ,,De kinderen die spelen, blijven dichtbij het strand en anders wordt daar door de havenmeester iets van gezegd.’’ Volgens zijn vrouw houdt ook de politie geregeld een oogje in het zeil. ,,De ene keer is er een grote boot, dan weer een wat kleinere. Op het dijkje hier achter zie je soms ook politieauto’s staan.’’

De Landelijke Eenheid - voorheen de waterpolitie - heeft alle waterwegen onder haar hoede, maar vooral de grote rivieren. Zij zorgen voor de eerste opvang bij incidenten in zowel de beroeps- als de recreatievaart. De Landelijke Eenheid bezit snelle politieboten die 70 kilometer per uur kunnen, waardoor zij speedboten die té hard gaan, kunnen beboeten. Met haar STOP-bord kan de Landelijke Eenheid boten aanleggen en bekeuren of doorsturen naar de rechtbank.

Bestelbus vol met vaarspullen

Landgenoot Valentin Zimmermann (39), die even verderop in een gestroomlijnd zwempak rondloopt, krijgt daar maar weinig van mee. Hij is met zijn speedboot nog nooit gecontroleerd op het water, zegt hij. Als het even kan, probeert de Duitser bij zonnig weer van zijn woonplaats Borken naar Tolkamer te rijden. Duurt ongeveer veertig minuten. Zijn witte bestelbus ligt dan vol met rubberen banden en andere opblaasspullen die achter zijn boot kunnen worden gebonden. Het snelle vaartuig zelf neemt hij mee op een aanhanger.



‘Vollgas’ gaat het wel eens op het water, vertelt Zimmermann. ,,Maar het gaat hier altijd goed. De mensen zijn hier aardig en houden rekening met elkaar.’’



Ulftenaar Berger heeft wel een idee hoe dat komt. ,,Als het zo druk is in het weekend, is de waterpolitie er altijd.’’ Voorzichtig lachend: ,,Bijna te vaak.’’