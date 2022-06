Spijk krijgt digitaal museum voor bodemschatten: in een paar klikken terug naar toen

Archeologen legden vorig jaar een unieke vindplaats bloot in de klei van de Bijenwaard bij Spijk, waar de overnachtingshaven moet komen.



Ze ontdekten onder meer restanten van een legerplaats die dienst deed in de Tachtigjarige Oorlog en een oude steenfabriek die vanaf 1830 was gevestigd aan de oevers van de Rijn. In totaal waren er meer dan 20.000 bodemvondsten.



Omdat coronabeperkingen het lastig maakten om belangstellenden toe te laten tot het terrein, heeft Rijkswaterstaat een digitaal museum opgezet. Daarin wordt een selectie van de vondsten getoond aan het publiek. De ‘virtuele opening’ van het digitale museum is volgende week woensdag in dorpshuis De Spieker. Vanaf dan kan iedereen op elk moment van de dag een kijkje nemen.