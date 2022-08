Spijk was zó toe aan de kermis: ‘Het sociale gebeuren was weer terug’

Maandag werd afgesloten met de Spiekse avond. ,,Een avond waarop net altijd wat meer kan", zegt Wensink met een knipoog. Wensink is sowieso tevreden over het hele kermisweekend. Van tevoren werd gevreesd dat de tropische hitte haar tol zou eisen, maar dat bleek mee te vallen. ,,Zondagmiddag was het wel héél warm", blikt Wensink terug. ,,Misschien dat het daardoor 's avonds iets minder druk was dan normaal, maar het was zeker niet minder gezellig.”

Apart gevoel

Iedereen was dan ook hard toe aan een feestje, weet de preses. ,,We hebben twee jaar niks kunnen organiseren door corona. Ook de alternatieven die we verzonnen, werden door de overheid iedere keer op het laatste moment de nek omgedraaid.



Dat de kermis nu weer door kon gaan, gaf een apart gevoel net als vroeger. Toen werkten veel mensen hier in de steenfabriek en leefde men het hele jaar toe naar dat ene weekend. Dat voelde je nu ook. Spijk is een klein dorp, er is geen kroeg meer en er gebeurt niet heel veel. Maar het sociale gebeuren was weer terug. Ik denk dat we hebben laten zien wat we waard zijn.”