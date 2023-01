St. Franciscus kerngezonde eeuweling: ‘Fanatieke muzikanten, maar biertje drinken ook belangrijk’

Bert Wenink kan het schrijven niet laten; Lathumer publiceert roman over de Atjehoor­log

LATHUM - Bert Wenink heeft schrijfkoorts. Sinds de Lathumer zijn werk als computerprogrammeur achter zich heeft gelaten, leeft hij dagelijks met de pen. Beter gezegd: met het toetsenbord. Nu is er zelfs een roman, Overgeven of sneuvelen, over de Atjehoorlog in het voormalige Nederlands-Indië.

27 januari