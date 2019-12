Stalker uit Westervoort belt ex 60 keer op één dag en negeert contactverbod volledig

Sneltrein tussen Doetinchem en Arnhem rijdt op z'n vroegst in 2026

10 december DOETINCHEM/ ZEVENAAR - Binnen maximaal anderhalf jaar moet duidelijk zijn of er een trein gaat rijden die één keer per uur op alle stations tussen Winterswijk en Doetinchem stopt en daarna rechtstreeks naar Arnhem Centraal rijdt. Zo'n tweeduizend reizigers zouden dan 13 tot 20 minuten sneller op hun bestemming in bijvoorbeeld Arnhem of de Randstad zijn.