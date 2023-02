Stapje voor stapje naar uniek warmtenet in Angerlo: inwoners zien het wel zitten

Aardgas­vrij wonen in de Liemers, daar moeten we maar aan wennen

ZEVENAAR/ DIDAM - De huurwoningen in de Bloemenbuurt in Didam sluiten mogelijk aan bij een proef voor aardgasvrij wonen. De gemeenten in de Liemers zetten de eerste stappen vooral in de richting van woningcorporaties.

