Steeds meer mensen naar de voedselbank: ‘We krijgen er elke week 5 à 10 nieuwe klanten bij’

Zevenaar tast in het duister over continu brandende lampen in gemeente­huis

ZEVENAAR - Lampen in het gemeentehuis van Zevenaar blijven de laatste tijd ’s avonds branden, ook al zijn de ambtenaren al lang vertrokken. Vreemd, zeker in de huidige energiecrisis. Hoe het komt? De gemeente tast daarover vooralsnog in het duister.

3 november