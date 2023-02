Steenfabriek wil volledig CO2-neutraal bakken; plannen voor windmolens in Spijk en Tolkamer

In herinnering Job (16) uit Aalten knalde in een Kever tegen een boom in Westendorp en had geen schijn van kans

Op een vroege zaterdagavond knalt een Kever vol tegen een boom op de Smoddendijk in Westendorp. Een meisje (17) uit Doetinchem overlijdt ter plekke. Job Veldhuis (16) uit Aalten sterft drie dagen later, in het liefdesetmaal: Valentijnsdag. Geen orgaan is nog bruikbaar.