Stemmentrekker Hugo? Misschien is het juist wel goed

Elke vier jaar is er niet onderuit te komen. Een stroom van Tweede Kamerleden en ministers die in de regio op bezoek komen. Nog even de lokale campagne ondersteunen. Lilianne Ploumen was in Arnhem, Jesse Klaver had een meet-up in Nijmegen en Maarten van Ooijen - het nieuwe gezicht van de ChristenUnie - was zaterdag overal, zo leek het wel.