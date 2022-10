Stenengooiers melden zich met zweetdruppels op het hoofd bij deze dierenspecialist: ‘Ze hebben echt spijt’

Een week de tijd om zich te melden

De mannen gooiden in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 september vlak na middernacht een steen tegen de ruit. De ruit bleef heel, maar raakte wel flink beschadigd. Het hele gebeuren stond gedetailleerd op camera, ook de daders waren goed te zien.



De eigenaar van de dierenspeciaalzaak aan het Muldershof gaf de daders een week de tijd zich te melden, anders zou hij aangifte doen.



Tot zijn opluchting deden ze dit direct na het weekend. ,,Het is natuurlijk treurig zat dat dit is gebeurd. Ik hoop dat het snel achter de rug is”, zegt hij. Afgesproken is dat de daders zijn ruit vergoeden. ,,Ik verwacht dat het snel is geregeld. De voortekenen zijn in ieder geval goed.”