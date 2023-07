Zoon die moeder bedreigde en beroofde met een keukenmes zat in een psychose en krijgt daarom geen straf

Hij bedreigde zijn moeder met een keukenmes en beroofde haar van sieraden in haar eigen woning. Toch hoeft een 23-jarige Doetinchemmer niet de cel in. Volgens de rechtbank kan ze geen straf opleggen aan de man, omdat hij vanwege een psychische stoornis geheel ontoerekeningsvatbaar is.