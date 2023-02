Stormloop van carnavalsliefhebbers bij uitverkoop van winkel Kruitwagen: ‘Denk u dat dit mij zal passen?’

Met videoTot in de verre omgeving wild geparkeerde auto’s en een onafzienbare rij wachtenden voor de toegangsdeur. De uitverkoop van carnavalskleding bij Kruitwagen in Ooy overtreft deze zaterdag nog voor de officiële opening alle verwachtingen.

Het mooiste carnavalspak gaat, ook zondag nog, voor maximaal 25 euro de deur uit. Het meeste voor nog veel minder. Het is dan ook dringen geblazen bij de tientallen kledingrekken die voor deze gelegenheid opgesteld staan bij EMM aan de Slenterweg. ,,Drie jaar lang is er, door storm in 2000 en de coronapandemie daarna, nauwelijks of geen carnaval gevierd”, verteld Monique Kruitwagen.

,,Wij blijven gewoon verhuren, maar omdat we de afgelopen jaren weinig verkocht hebben is dit een uitgelezen moment voor een opruiming. Zo te zien zijn de carnavalsliefhebbers ook echt hongerig naar het feest. De aanloop is zo groot dat we vijf minuten voor de officiële opening van 10.00 uur de deur maar opengegooid hebben.”

‘Zij gaan met mij mee als feestbeesten’

Om de drukte binnen enigszins in toom te houden worden de wachtenden mondjesmaat binnengelaten. Vijf over tien staat de eerste klant met de handen vol kleding voor de kassa. ‘Dat wordt dan zestig euro’, zo klinkt het. ,,Wel een seconden of tien geduld hebben, want dit pinapparaat is wat traag”, waarschuwt Monique de klant alvast.



,,Wij waren de grote massa net voor”, vertelt Yvonne Schreven, die zojuist het voor haar juiste pak gescoord heeft. ,,Bij de tweede shift mochten wij al naar binnen. Waar we voor kwamen, dierenpakken, dat hebben we. Op 18 februari ben ik jarig. Dus ga ik dit keer als feestvarken. Zij daar gaan met mij mee als feestbeesten.”

Geen paskamers, dus dan maar schatten of het past

,,We zagen op facebook dat Kruitwagen een uitverkoop zou houden, dus dat kwam prima uit.” Het carnaval zelf zegt de bijna 46-jarige Pannerdense in eigen dorp te vieren. ,,Een avond, want langer duurt het bij ons, carnavalsvereniging ’t Land Van Waoter En Wiend, ook niet.”

Voor sommige carnavalsliefhebbers valt het niet mee de juiste maat te vinden. Passpiegels zijn er wel, maar paskamers zijn niet voorhanden in het EMM-gebouw aan de Slenterweg. ,,Denkt u dat dit mij zal passen”, vraagt een niet al te slanke klant daarom maar aan een van de dertig medewerkers die de uitverkoop in goede banen proberen te leiden. ,,Oooh, daar gaat u wel twee keer in”, zo luidt het grappig bedoelde antwoord.

Zeker een uur wachten

Terwijl het binnen langzaam drukker begint te worden lijkt de rij wachtenden een uur na de start van de opruiming alleen nog maar langer geworden. Een groepje vrouwen van de Arnhemse carnavalsclub Eendracht Narren vertelt al vanaf tien uur in de rij te staan.

,,We moesten helemaal om de hoek aansluiten en staan hier nu al zeker een uur te wachten. Met een koek en zopie-tent, hadden ze hier goud geld kunnen verdienen. Het is dat het niet regent, anders was ik al lang weggeweest.”

Geen 26 meer

Iets verderop in de lange rij heeft Nicolette pontficaal plaatsgenomen op een stoel. ,,Die zal wel bestemd zijn voor een medewerker, maar opgestaan is plaatsvergaan. Ik ben geen 26 meer, dus ik dacht, pik in die stoel. Elke keer als we een stukje door mogen lopen schuif ik em wat op.”



Heel veel wensen zegt de in Arnhem geboren, maar naar Zevenaar verhuisde carnavalslfan niet te hebben. ,,Nee, ik ben al tevreden met een jasje of een leuke kiel. Eigenlijk vind ik een beetje rondneuzen op zo’n uitverkoop al leuk genoeg.”

