Streep door plan voor ‘flexwijk’ met 56 woningen in Babberich: ‘Straks komt iedereen met een weiland ineens met plannen’

Met video Op De Hoop in Tolkamer wordt weer gebouwd, een superjacht van 60 meter: ‘Het vertrouwde geluid van de scheeps­werf is terug’

Op scheepswerf De Hoop in Tolkamer wordt weer gewerkt aan een schip. Om precies te zijn: een 60 meter lang jacht. Van een doorstart van het failliete bedrijf is geen sprake, maar er is de komende tijd wel weer werk voor tientallen mensen.