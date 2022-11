Strijd om twaalf kilometer Gelderse snelweg komt eindelijk tot een eind

Twaalf kilometer snelweg dwars door de Betuwe en de Liemers. Een project van ruim 1 miljard euro. Nog even en het is duidelijk of het doorgaat of niet. Filerijders, milieuactivisten, wegenbouwers en omwonenden: allemaal hopen ze op duidelijkheid over de verlenging van de A15.

,,Dat besluit is toch al genomen?” Frans Jongen uit Groessen hoort het weleens van zijn buren. Maar na tientallen jaren spreken ligt er nog altijd geen finaal besluit over de snelweg die al jarenlang zo veel gemoederen bezighoudt.



Jongen maakte zich jarenlang druk over de aanleg van de snelweg vlak bij zijn woning, protesteerde ertegen. Zijn bezwaren werden echter door de Raad van State van tafel geveegd. Alleen de stikstofregels kunnen de snelweg nog torpederen.

Dinsdag is de laatste rechtszaak. Begin volgend jaar moet er dan eindelijk duidelijkheid zijn over de snelweg die inmiddels ook van nationaal belang is. Wat staat er op het spel? Alles wat je moet weten over twaalf kilometer nieuw asfalt door Gelderland.

Het tracé van de A15 met een afbeelding van de brug over de Rijn.

Het traject:

De A15 loopt nu dood bij Bemmel. De snelweg wordt een eenbaansweg en stopt dan plots op een T-splitsing. Langs de Betuweroute moet de snelweg nu worden verlengd, met een brug over de Rijn om bij Zevenaar aan te sluiten op de A12.



Met de aanleg van de A15 wordt ook de A12 bij Zevenaar- waar het vaak vast staat, verbreed. De snelweg, waar al sinds 1958 over gesproken wordt, is nodig om het verkeer rond Arnhem te ontlasten en om te zorgen dat het verkeer minder snel vastloopt.

De rechtszitting:

De zaak duurt inmiddels al meer dan twee jaar. In juni 2020 zaten tientallen bezwaarmakers bij de Raad van State. Na meer dan een half jaar bestuderen kwam de hoogste bestuursrechter in januari 2021 met een tussenuitspraak. De bezwaren van de meeste omwonenden tegen de brug - bijvoorbeeld over de geluidsoverlast - werden verworpen. Maar de stikstofberekeningen van de overheid werden door de rechter van tafel geveegd.



Dat moest opnieuw. De rechters noemden het vreemd dat de verwachte stikstofuitstoot van auto’s op de snelweg enkel berekend is in een omtrek van 5 kilometer, terwijl stikstof soms veel verder weg neerslaat.



Een half jaar later kwam de oplossing van de minister: de extra uitstoot van elk project tot op 25 kilometer afstand moet voortaan vooraf worden gecompenseerd. Voor de A15 kocht de overheid daarom zes boerderijen op. De Raad van State liet in 2022 deze oplossing onderzoeken door een gespecialiseerd onderzoeksbureau, waardoor de zaak pas nu voor de rechter kan komen. Deskundigen denken dat de oplossing geen stand zal houden.