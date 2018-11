Tankstations droog door lage Rijn: pomphouder zet ’s nachts brandstofwagens in

,,Onze chauffeurs zetten de volle vrachtwagens kort voor de dagstart op het terrein, zodat de wagens overdag meteen weg kunnen om de brandstof te leveren aan pompen’’, zegt commercieel directeur Jan Pieter de Wilde van de brandstofhandelaar.

Kuster Olie heeft 26 eigen pompstations in voornamelijk de Achterhoek en Liemers en levert brandstof aan meer dan 400 tankstations in Nederland. Dat is voorlopig geen probleem, zegt De Wilde. ,,Doordat wij eigen chauffeurs hebben, zijn we flexibel om het werk en de tijden anders in te richten. Daardoor is levering gegarandeerd.’’

Oliereuzen

Oliereuzen als Shell en BP hebben wel problemen om hun tankstations te bevoorraden. Door de lage waterstand in de Rijn kunnen schepen minder benzine meenemen en zijn brandstofdepots leger dan normaal. ,,Met name het brandstofdepot in Arnhem kan nauwelijks worden aangevuld’’, zegt Shell-woordvoerder Tim Kezer. Daardoor kunnen transporteurs minder vaak brandstof laden en vallen pompstations droog.

De Wilde van Kuster Olie: ,,Wij halen onze brandstof normaal ook in Arnhem, maar daar kunnen we nu niet terecht. Onze brandstof halen we nu bij het depot in Utrecht. Door ’s nachts te rijden, vermijden we de files en drukte overdag.’’

Rotterdam

Volledig scherm Europoort Rotterdam. © ANP Als er leveringsproblemen blijven door het beperkt laden van transportschepen, moeten chauffeurs vanuit Babberich misschien wel naar brandstofdepots in de Rotterdamse haven, zegt De Wilde. Dat betekent nóg meer kilometers en kosten.



Toch merkt de autorijder er qua prijs aan de pomp weinig van: een liter benzine kost bij sommige pompen voor het eerst sinds lange tijd minder dan 1,50 euro. En ook de dieselprijzen dalen, ondanks de hogere transport- en loonkosten. De Wilde: ,,Die kosten berekenen we niet door aan de klant. Dat kost ons momenteel geld, dat zeg ik eerlijk, maar de marge is nog wel dusdanig dat we de prijs niet hoeven te verhogen.’’



Maar, reken u niet rijk, benadrukt De Wilde. ,,Als de problemen aanhouden, en ik zie nog niet snel een oplossing, is verhoging van de brandstofprijs onvermijdelijk.’’