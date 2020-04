Te vroeg voor definitief uitstel tiende editie Dreamfields: ‘Eind april afwachten’

Vanwege het coronavirus dreigt ook uitstel voor de tiende editie van dancefestival Dreamfields op 11 juli bij het Rhederlaag in Lathum. De Feestfabriek zette al een streep door festival Mañana Mañana, van 18 tot en met 21 juni in Vorden.

Vierdaagsefeesten

David Brons van Matrixx Events, de organisator van onder meer Dreamfields, houdt er rekening mee dat de tiende editie van het dancefestival op de oevers van het Rhederlaag een jaar moet worden uitgesteld. Datzelfde geldt voor de Vierdaagsefeesten, van 18 tot en met 24 juli in Nijmegen. Eind april beslist het kabinet opnieuw over de maatregelen vanwege het coronavirus. Evenementen zijn in elk geval tot en met 1 juni verboden. ,,Het is afwachten hoe het land er eind april voorstaat”, zegt Brons, die voor die tijd geen definitieve uitspraak wil doen over Dreamfields.

‘Niet op vooruitlopen’

Vanwege het coronavirus heeft Matrixx festival Emporium (23 mei in Wijchen) noodgedwongen een jaar uitgesteld. De concerten van Snollebollekes (in maart en april) zijn verplaatst naar oktober. Brons wacht af of de huidige coronamaatregelen van het kabinet eind april worden verlengd. ,,Ik wil daar nu nog niet op vooruitlopen.”

Brons: ,,Over twee maanden is het virus niet verdwenen. Maar mogelijk komen er maatregelen per regio en gelden straks aparte regels. Hoe die eruit gaan zien, weet niemand op dit moment. Dat is voor iedereen koffiedik kijken.”

Zwarte Cross

De Feestfabriek, organisator van onder meer de Zwarte Cross, zette een streep door festival Mañana Mañana. Over de Zwarte Cross, van 16 tot 19 juli, is nog geen duidelijkheid. Wel is het onderdeel Dutch Masters of Motorcross op het grootste festival van Nederland alvast geschrapt vanwege corona.