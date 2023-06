Technologische snoepwinkel in Zevenaar: Nora Mae wil altijd weten hoe dingen werken

Volle bak op eerste feestavond in Wehl, ook zaterdag uitver­kocht: ‘Gigantisch succes’

Een bomvolle tent op de eerste feestavond van het Dorpsfeest in Wehl. Met drieduizend bezoekers was de vrijdagavond, thema Zomercarnaval, volledig uitverkocht. Dat is zaterdag weer zo: de laatste kaarten voor Dorpsfeest Live gingen vrijdag over de (digitale) toonbank.